У Харкові горіли цехи велозаводу, є постраждалі (фото)

У Харкові горіли цехи велозаводу, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Харківській області.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в 3-поверховому недіючому приміщенні горить будівельне сміття на 50 кв. м. На місці пожежі постраждав чоловік, 1991 р., житель міста Харкова. З діагнозом легке отруєння чадним газом його було госпіталізовано. На пожежі загиблих немає", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМасштабна пожежа на Осокорках: у ДСНС розповіли подробиці (відео)

Причина та збитки встановлюються. Як повідомляє 057.ua ще один чоловік отримав порізи кінцівок, він звернувся за допомогою до медиків, але від госпіталізації відмовився.

Раніше в Одесі сталася пожежа в готелі.