В Одесі сталася пожежа в готелі (фото)
16:01, 03 березня 2017Інциденти
249 0
Співробітники ДСНС ліквідували пожежу в готельному комплексі "Аркадія" на Генуезькій вулиці Одеси.
Як повідомили в прес-центрі відомства, трагедія сталася вчора ввечері. Горів готельний номер на четвертому поверсі. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Читайте такожУ Харкові невідомі спалили маршрутку (відео)
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів, попередньо евакуювавши 18 постояльців з 4 та 5 поверхів. Відзначається, що попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем клієнта закладу.
Як повідомлялося, раніше на Львівщині сталася пожежа в притулку для собак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter