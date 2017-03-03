В Одесі сталася пожежа в готелі (фото)

Як повідомили в прес-центрі відомства, трагедія сталася вчора ввечері. Горів готельний номер на четвертому поверсі. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів, попередньо евакуювавши 18 постояльців з 4 та 5 поверхів. Відзначається, що попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем клієнта закладу.

Як повідомлялося, раніше на Львівщині сталася пожежа в притулку для собак.