Президент вважає за потрібне зберегти прихильність США.

Україна та Європа повинні боротися за те, аби США залишилися нашим союзником та партнером у контексті мирних переговорів з РФ. Всі альтернативи - під питанням. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Боротьба за США

Зокрема у президента запитали, що робитиме Україна, якщо США не зможуть переконати Росію припинити війну.

"І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам. Бо альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна", - сказав Зеленський.

Відео дня

Говорячи про те, хто ще міг би допомогти у припиненні війни, український лідер припустив, що, напевно, це представники Близького Сходу, але, на думку президента, США усе одно мають більше шансів.

"Хто ще? Європа, "Коаліція охочих". Це Європа плюс наші друзі з Канади та з Японії. Але вони все одно в тій чи іншій якості за столом перемовин. І ще, напевно, Китай би міг, але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", - зауважив глава держави.

Зеленський також проекоментував нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який попередив про можливе поновлення діалогу Європи з РФ, якщо зусилля Трампа проваляться.

"Еммануель підіймав питання щодо того, а що ми будемо робити, якщо не вдасться США зупинити Росію. Я йому сказав, і ще раз це повторюю відверто, треба боротися за Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися за нього. Якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися", - сказав президент.

Перебіг перемовин

Крім того, на запитання, як він оцінює прогрес у діалозі зі США щодо мирного плану, з огляду на суперечливі заяви Росії, Зеленський зауважив, що вже та інтенсивність зустрічей між Україною та США, яка є, демонструє, "що ми розраховуємо на закінчення війни".

Водночас український лідер не бачить з боку Росії демонстрації бажання і готовності закінчити війну. "Хоча наші колеги зі Сполучених Штатів Америки кажуть, що Росія хоче закінчення війни. Знаєте, як буває: хоче, але не може. Тому ми поки що не бачимо. Але, я думаю, завдяки наполегливості наших американських партнерів, дай Бог, вдасться зупинити російську війну", - сказав Зеленський.

Мирні переговори: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що прогресу щодо припинення російсько-української війни досягнуто, але належить виконати ще багато роботи.

Рубіо зауважив, що миру можна домогтися шляхом переговорів, лише якщо обидві сторони щось отримають від цього, а також якщо вони підуть на поступки. За його словами, Штати намагаються з'ясувати, що можуть дати Україна і Росія, а також те, що вони очікують отримати натомість.

Вас також можуть зацікавити новини: