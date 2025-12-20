Глава держави категорично відкинув ультиматум Кремля

У питанні територій станом на сьогодні можлива справедлива версія - "стоїмо там, де стоїмо", сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНІАН.

Він висловив думку, що на сьогодні "можлива справедлива версія - стоїмо там, де стоїмо, це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави".

"Тобто росіяни, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині нашої Донецької і Луганської області. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що для нас важливо, аби українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо.

"На мій погляд, це справедливо. Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, - це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення", - сказав президент.

Водночас Росія, підкреслив він, вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. "Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити… з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що у українського народу також цього немає", - наголосив Зеленський.

Пропозиція США щодо території Донбасу

За словами президента, американці постійно хочуть знайти якийсь компроміс, тому вони запропонували вільну економічну зону. "Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається. Тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що "якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки".

"Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на 5 кілометрів. Ми на 10 і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатись вільною економічною зоною або ще якимось чином називатись, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити. Найкраще, чесний варіант, - стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу", - сказав Зеленський.

Президент додав, що якщо порушуватиметься питання вільної економічної зони, то він сказав партнерам, що вирішувати це буде народ України.

Мирні перемовини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зауважив, що адміністрація президента США Дональда Трампа бачить "компроміс" по Донбасу в тому, що Збройні сили України виходять з Донецької області, а російська армія - не заходить.

Утім, не зрозуміло, хто і як контролюватиме дотримання цих та інших домовленостей, якщо їх буде підписано.

Крім того, президент України також відповів, чи застосують США нові санкції проти Росії у разі провалу переговорів. Наразі жодних натяків немає...

