Андрій Сибіга розповів, що кошти спрямують на забезпечення щоденних потреб українців в умовах війни.

Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки у розмірі 200 млн доларів впродовж 2026 року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Швеція з самого початку подавала приклад іншим країнам. У серпні вона стала першою країною, яка надала 75 мільйонів доларів такої прямої бюджетної підтримки, а сьогодні вона підкріплює своє лідерство додатковим внеском", - написав він.

За словами дипломата, кошти спрямують на забезпечення щоденних потреб українців в умовах війни, а саме на державні послуги, енергопостачання, охорону здоровʼя, школи, пенсії та інші виплати.

"Ми глибоко вдячні Швеції за її рішучість, підтримку та незмінну солідарність", - додав Сибіга.

Як писав УНІАН, раніше у Норвегії затвердили 8,2 млрд доларів допомоги Україні у 2026 році. За словами президента Володимира Зеленського, ці кошти зміцнять спроможності України протидіяти російській агресії.

"Такі внески зміцнюють здатність України протистояти російській агресії й дають чіткий сигнал режиму Путіна: Україна й надалі матиме підтримку від своїх союзників і зможе зупинити Росію та відновити тривалий мир", - запевнив глава держави.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Київ потребує більше грошей, ніж виділив ЄС.

"Питання фінансування вирішено. Європейський Союз знайшов спосіб фінансувати Україну на суму 90 мільярдів євро у 2026-27 роках. Це рішення вирішує всі питання, пов'язані з потребами України на даний момент. Ми повернемося до питання фінансування на наступному черговому засіданні Європейської ради", - сказав він.

