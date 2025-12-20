Силами ДССТ було побудовано вже, зокрема понад 3 тисячі кілометрів протитанкового рову.

У прифронтових регіонах України триває робота з облаштування фортифікацій. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він розповів, що під час поїздки до Запорізької області заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), генерал-майора Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях.

"Силами ДССТ побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову, більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід, 16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тис. км малопомітної перешкоди", - повідомив урядовець.

Водночас він підкреслив, що потрібно й надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це - важливий рубіж обороноздатності України.

Як повідомлялося, Польща розпочала будівництво фортифікацій за програмою "Східний щит" на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Наразі відомо про три невеликі ділянки з фортифікаціями, які розташовані поблизу кордону з російським ексклавом. Фортифікації включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи.

