Доки українська економіка не відновиться, Україні знадобиться фінансова підтримка від західних партнерів.

Протягом кількох років після завершення війни Україні знадобиться допомога партнерів у фінансуванні ЗСУ, як єдиного надійного гаранта безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сесії запитань від журналістів розповів президент Володимир Зеленський.

Так, на запитання, чи здатна Україна фінансувати армію у 800 тисяч після закінчення війни, президент визнав, що "ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу".

"Тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів, як гарантію безпеки для нас. Бо Збройні сили це номер один гарантія безпеки", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що після закінчення війни Україні знадобиться кілька років, щоб вирівняти економіку і вийти на можливість самостійного фінансування української армії.

"А поки що потрібна допомога партнерів", - додав президент.

Перспективи миру в Україні

Як пиисав УНІАН, під час переговорів щодо американського мирного плану Україні вдалося уникнути деяких найбільш жорстких вимог, але залишаються п’ять ключових нерозв’язаних питань. Вони зокрема стосуються неокупованої частини Донецької області, обмеження чисельності ЗСУ, російської мови в Україні і долі Запорізької АЕС.

Також ми розповідали, що в питанні гарантій безпеки для України є прогрес. За словами Зеленського, США пропонують гарантії, які мають бути схвалені Конгресом, а європейські гарантії, хоча й не повністю задовольняють Київ, оцінюються позитивно на 90%.

