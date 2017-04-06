В Одесі затримано чоловіка, який кидався з мачете на людей

В Одесі затримано чоловіка, який кидався на людей з ножем на території центрального залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 5 квітня до Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в залі відпочинку залізничного вокзалу невідомий чоловік кидається з ножем на людей.

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За підозрою у вчиненні цього правопорушення затримано 56-річного чоловіка. У зловмисника виявлено та вилучено довгий ніж – мачете. Вилучене направлено на експертизу.

Проводяться відповідні слідчі дії. Встановлюються обставини події, психіатричне здоров'я чоловіка тощо.

Як відомо, на Київщині за спробу вбивства поліцейських судитимуть трьох чоловіків.