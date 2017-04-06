В Одесі затримано чоловіка, який кидався з мачете на людей

13:55, 06 квітня 2017
Інциденти
196 0

Затримано 56-річного чоловіка.

Проводяться відповідні слідчі дії / УНІАН

В Одесі затримано чоловіка, який кидався на людей з ножем на території центрального залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 5 квітня до Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в залі відпочинку залізничного вокзалу невідомий чоловік кидається з ножем на людей.

Читайте такожНа Тернопільщині 53-річна жінка, відбиваючись від грабіжників з битами, зарізала одного з них

За підозрою у вчиненні цього правопорушення затримано 56-річного чоловіка. У зловмисника виявлено та вилучено довгий ніж – мачете. Вилучене направлено на експертизу.

Проводяться відповідні слідчі дії. Встановлюються обставини події, психіатричне здоров'я чоловіка тощо.

Як відомо, на Київщині за спробу вбивства поліцейських судитимуть трьох чоловіків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#поліція#ніж