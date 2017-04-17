У Києві зіткнулися дві маршрутки (фото)
17:16, 17 квітня 2017Інциденти
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В результаті ДТП травми отримала молода дівчина, яку госпіталізували лікарі "швидкої".
У ДТП постраждала молода дівчина / espreso.tv
У Дарницькому районі Києва в результаті зіткнення двох маршруток постраждала молода дівчина. Про це повідомляє Еспресо.
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Як розповіли свідки інциденту, перша маршрутка з пасажирами від'їжджала від зупинки, об'їжджаючи аварійний автомобіль, який стояв у правій смузі.
В цей час водій другої машрутки, ймовірно, зловивши гаву, протаранив першу в задню частину.
В результаті такого перебігу подій травми отримала молода дівчина, яка, за словами свідків, була у віці близько 18 років. Її негайно госпіталізували лікарі "швидкої".
Інші пасажири від госпіталізації відмовилися.
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