У Києві зіткнулися дві маршрутки (фото)

У Дарницькому районі Києва в результаті зіткнення двох маршруток постраждала молода дівчина. Про це повідомляє Еспресо.

Читайте такожДТП у центрі Києва: автомобіль вилетів на тротуар і перекинувся (фото)

Як розповіли свідки інциденту, перша маршрутка з пасажирами від'їжджала від зупинки, об'їжджаючи аварійний автомобіль, який стояв у правій смузі.

В цей час водій другої машрутки, ймовірно, зловивши гаву, протаранив першу в задню частину.

В результаті такого перебігу подій травми отримала молода дівчина, яка, за словами свідків, була у віці близько 18 років. Її негайно госпіталізували лікарі "швидкої".

Інші пасажири від госпіталізації відмовилися.