В Афінах невідомі підірвали банк

23:46, 19 квітня 2017
Інциденти
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Перед вибухом зловмисники зателефонували журналістам.

Вибух в Афінах / REUTERS

В Афінах біля входу у відділення банку Eurobank стався вибух, передає РБК. В результаті було завдано шкоди будівлі банку, інформації про потерпілих немає.

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Перед вибухом невідомий зателефонував у редакцію видання Zougla і повідомив про закладену бомбу. Інформація про дзвінок була передана в поліцію, після чого до вказаного місця були направлені сапери, а район навколо банку був оточений. Невідомий попередив, що вибух станеться через півгодини після дзвінка. У призначений час бомба вибухнула.

Влада підозрює в організації вибуху двох невідомих, які, за свідченнями очевидців, залишили сумку з вибуховим пристроєм біля входу в банк.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 квітня в центрі Києва прогримів вибух біля офісної будівлі.

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Теги: #вибух#Греція