У Києві помер іранський музикант - пасажир таксі, яке врізалося у відбійник на проспекті Перемоги (фото)

20:36, 07 травня 2017
Інциденти
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Музикант впав у кому, менш ніж через добу наступила зупинка серця.

volynnews.com

У Києві помер у реанімації іранський музикант, батько двох дітей, якому відірвало руку в ДТП на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua у Facebook.

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З посиланням на дані, отримані з відділення політравми Київської міської клінічної лікарні № 17, куди після ДТП доставили потерпілого, учора стан потерпілого різко погіршився.

Музикант впав у кому, менш ніж через добу настала зупинка серця.

За даними ресурсу, іранця поховають у Києві.

Як повідомлялося, 2 травня на проспекті Перемоги у Києві водій таксі врізався у відбійник. Пасажиру таксі відірвало руку. Чоловіку у критичному стані доправили до реанімації 17-ї політравми. Водій таксі загинув на місці.

Гальмівний шлях «Кіа» до відбійника становив близько 35 метрів. Уламки таксі і відбійника розлетілися приблизно на 50 метрів, закидавши три зустрічних смуги. За словами пасажира таксі, водій був дуже п'яний, «але треба було їхати».

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Теги: #Київ#ДТП