Стрілянина у Кам’янському: поліція не знайшла посвідчень "охорони Яроша", а таксиста спочатку били палицею за російську мову

У Кам’янському Дніпропетровської області, де сталася сутичка із стріляниною за участі охоронців нардепа Дмитра Яроша, поліція затримала чоловіка, який стріляв, а з місця інциденту вилучено пістолет «Макарова». Про це розповіла спікер управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, передає «112».

За її словами, конфлікт між чоловіками виник після того, як один із пасажирів зробив зауваження таксисту щодо того, що він розмовляє російською. Із місця пригоди поліцейські також вилучили три гільзи від куль 9 мм і палицю, якою били водія таксі.

«Було встановлено, що водій таксі отримав замовлення на перевезення трьох пасажирів. Під'їхав до кафе – забрав трьох чоловіків. Під час їзди у них виник конфлікт. Внаслідок конфлікту, водій зупинив автомобіль. Пасажир почав наносити йому удари спочатку палицею, після чого водієві вдалося втекти з автомобіля і один з чоловіків зробив кілька пострілів в його бік. На допомогу водієві прийшли таксисти. Вони почали самостійно затримувати зловмисників. Пролунало ще кілька пострілів. На даний момент у нас є затриманий, той хто стріляв. З місця події вилучено пістолет "Макарова", - розповіла Старчевська.

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У той же час вона заявила, що не має інформації про те, що у нападника було вилучено посвідчення охоронця Дмитра Яроша.

"У нападника був вилучений паспорт, військовий квиток. Він учасник бойових дій. Але про його приналежність до якої-небудь охоронної структури нам не відомо. Також, немає інформації, що він брав участь у бойових діях в АТО", - сказала Старчевська.

Як повідомляв УНІАН раніше, охоронець Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповісти на вітання "Слава Україні". Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти. Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, вели себе збуджено і крім пістолета у них була телескопічна біта. За повідомленнями ЗМІ, у таксиста стріляв охоронець Яроша по імені Роман Малисевич.

Пізніше помічник народного депутата Дмитра Яроша, лікар-хірург швидкої допомоги Кам'янського Ростислав Винар заявив, що інформація про те, що член партії "Державницька ініціатива Яроша" Роман Малисевич прострелив ногу таксисту в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) за відмову відповісти на привітання "Слава Україні!", не відповідає дійсності.