Відповість за законом: у Яроша прокоментували стрілянину охоронця в таксиста

Інформація про те, що член партії "Державницька ініціатива Яроша" Роман Малисевич прострелив ногу таксисту в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) за відмову відповісти на привітання "Слава Україні!", не відповідає дійсності. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів помічник народного депутата Дмитра Яроша, лікар-хірург швидкої допомоги Кам'янського Ростислав Винар.

"Роман Малисевич тут взагалі не при чому. Наскільки я знаю, його в тій машині не було. Основним фігурантом всього цього діла є Михайло Навроцький. Малисевич вийшов з квартири і просто попав під роздачу розлюченого натовпу. Можливо, ми навіть будемо подавати зустрічний позов, тому що його в машині не було", — розповіли у Яроша.

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За словами Винара, Навроцький дійсно є охоронцем Яроша, а потерпілому таксисту надають максимальну допомогу.

"Він боєць "Української добровольчої армії" і належить до охорони Дмитра Яроша. Напередодні вони були на дні народження. Навроцький - заслужена людина, героїчно воював, але за те, що він зробив - буде відповідати згідно з чинним законодавством", — додав помічник Яроша.

Як повідомляв УНІАН, охоронець Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповісти на вітання "Слава Україні". Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти. Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, вели себе збуджено і крім пістолета у них була телескопічна біта.

За повідомленнями ЗМІ, у таксиста стріляв охоронець Яроша Роман Малисевич.