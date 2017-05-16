Вбивство у нічному клубі Києва: з'явилося відео з камер спостереження

У Києві в нічному клубі стався конфлікт, унаслідок якого загинув молодий чоловік.

Учасниками конфлікту стали 26-річний киянин (який згодом загинув), а також 28-річний уродженець Сумської області (що завдав фатального удару). "Обозреватель" відтворив хронологію НП.

Все сталося майже через дві години після того, як пара (дівчина і підозрюваний у вбивстві) приїхала в клуб.

На камерах відеоспостереження, які встановлені в клубі, видно, що вони заходять о 2:19.

Майже через годину, о 3:05, в клуб приїхав хлопець (який згодом став жертвою) з компанією - він в окулярах.

О 4:09 на камерах видно, як охорона нічного клубу вивела "бійця" на вулицю і більше не пускає всередину. Мабуть, бійка вже сталася, але на відео, яке потрапило у розпорядження ЗМІ, цього моменту немає.

Через деякий час, о 4:12, на вулицю вийшов товариш убитого хлопця і звернувся до другого учасника конфлікту. Що він йому сказав - не чути, але у відповідь підозрюваний двічі вдарив його по обличчю, після чого втрутилася охорона.

О 4:19 ночі охоронці на руках винесли тіло (?) хлопця. Присутні поруч люди намагалися щось зробити, проводити "реанімацію", але безрезультатно: лікарі швидкої медичної допомоги, які приїхали о 4:20, судячи з усього, констатували його смерть (4:22).

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Також на відео видно, що "боксер" вільно ходить по вулиці і ніхто його не затримує. Лише через деякий час, мабуть, вже після того, як присутні зрозуміли, що чоловік помер, паркувальник зупинив патруль поліції охорони, який і затримав "вбивцю".

За словами джерела "Обозревателя", підозрюваний у вбивстві повідомив, що молодий чоловік нібито кілька разів відкрито проявив знаки уваги до дівчини, що сиділа з ним. І він, і його супутниця робили зауваження й просили поводитися стриманіше. Але, незважаючи на це, у момент, коли молодик ненадовго залишив супутницю за барною стійкою і відійшов, призвідник знову нібито почав поводитися зухвало і "розпускати руки". Побачивши це, хлопець повернувся й "приклався" до хулігана. Слова затриманого підтверджує його супутниця.

У поліції зареєстровано кримінальне провадження, передбачене ст. 115 КК України (умисне вбивство), хоча затриманий з цим категорично не згоден. Він стверджує, що захищався, і це була самооборона.