У нічному клубі Києва хлопець вбив чоловіка, який чіплявся до його дівчини (відео)

У Києві в нічному клубі стався конфлікт, в результаті якого був убитий молодий чоловік. Про це повідомляє поліція Києва в Facebook. Пригода сталася в нічному клубі в Печерському районі столиці. Розпочато кримінальне провадження.

"Охорона розважального закладу звернулася в поліцію з повідомленням про смерть чоловіка. Попередньо встановлено, що 29-річний киянин відпочивав зі своєю дівчиною в нічному клубі і йому не сподобалося, що хлопець з іншої компанії підходить до його обраниці. Між двома чоловіками зав'язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку", - сказано в повідомленні.

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Під час бійки ревнивець вдарив кулаком в голову 27-річного опонента, який втратив свідомість і помер до приїзду лікарів. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Печерського управління поліції за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

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