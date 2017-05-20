У Харкові невідомі обстріляли тролейбус
За попередніми даними, обстріл відбувся з пневматичної зброї, ніхто не постраждав.
У Харкові в суботу, 20 травня, невідомі обстріляли тролейбус. Про це у Facebook написав директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко.
Інцидент стався районі зупинки Педуніверситет у Київському районі міста.
"Знову обстріляли тролейбус. Слава Богу, без жертв, пошкоджені тільки вікно салону і двері. Ймовірно, пневматика", - написав він.
"В автобусі в цей момент перебували 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав", - повідомили в поліції.
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"За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з пневматичної зброї. Речові докази вилучені. Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особи зловмисників встановлюються", - ідеться на сайті харківської поліції.