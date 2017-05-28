У Києві під потягом метро біля станції "Дарниця" загинув чоловік-"зацепер"

У Києві під потягом метро біля станції «Дарниця» загинув чоловік внаслідок падіння на рейки. Про це повідомила очевидець події Маріанна Вторушина у соцмережі Facebook.

«З мосту під метро на Дарниці кинувся чоловік...На смерть», - написала вона.

За її словами, рух метро зупинили, поки піднімали тіло з рейок.

У КП «Київський метрополітен» УНІАН цю інформацію підтвердили. За даними метрополітену, при спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна" смертельно травмувався зацепер. Поліція з'ясовує всі обставини.

«Друзі, не ризикуйте життям заради розваги», - закликали у метрополітені.