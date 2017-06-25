Жахлива ДТП у Києві: авто кілька разів перевернуло у повітрі на висоті 2 метрів (фото)

У столиці на Великій Кільцевій дорозі сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждали дві людини.

Зазначається, що водій автомобіля Mitsubishi Lancer на високій швидкості не впорався з керуванням, вилетів з дороги на зелену зону, що розділяє потоки руху автомобілів в протилежних напрямках, й врізався задом у стовп, повідомляють Вартові.Еспресо.

Читайте такожВ Києві під час погоні за BMW сталося лобове зіткнення поліцейського авто і Lancer

Перед цим автомобіль підкинуло й він врізався у стовп на висоті 2 метри. Від удару машину перевернуло на дах і вона продовжила рух, перевернувшись кілька разів. Також від уламків аварійного авто кілька машин отримали незначні пошкодження.

Унаслідок ДТП постраждали водій та його пасажирка, на вигляд близько 20 років. На місце аварії прибув батько водія, у якого стався нервовий зрив - він почав бити пошкоджену машину й кидатися на поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в ДТП в Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко.