У ДТП на Київщині загинули троє людей, серед них - депутат облради (фото, відео)

В ДТП у Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко. Про це повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, сталось лобове зіткнення та загоряння автомобілів. В цьому ДТП загинуло 3 особи, ще 1 постраждала.

Про цю ж подію повідомили на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook.

"На трасі Біла Церква – Володарка поблизу села Мала Вільшанка зіткнулися автомобіль "Hyundai Sonata" та "Ford", після зіткнення "Hyundai" відразу ж спалахнув", - сказано у повідомленні.

За словами очевидців, обидва водії рухалися зі швидкістю більше 100 км/год.

Відеозапис моменту після зіткнення оприлюднила у "Фейсбуці" користувач Вікторія Шипко.