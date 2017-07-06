У Кривому Розі військові випадково поранили журналіста під час навчань - ЗМІ

У Кривому Розі під час навчань ВСУ з територіальної оборони у Саксаганської райради був поранений журналіст місцевого видання. Про це повідомляє портал "Перший міський".

Чоловік виконував роль провокатора, якого повинні були затримати військові. Бійці з автоматами затримали чоловіка, зв'язали його пластиковими стяжками і завели в будинок райради, тримаючи за волосся і тримаючи пістолет біля його шиї.

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У будівлі райради і пролунав постріл з пістолета.

Журналіст отримав важке поранення шиї і був госпіталізований в лікарню, де йому проводять операцію.

Після того, що сталося, армійці не пропускали в будівлю звичайних відвідувачів, які прийшли на прийом. Запевняли, що все в порядку, але коли можна буде увійти всередину, не пояснили.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рятувальники провели тактичні навчання по гасінню пожеж.