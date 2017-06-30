У Дніпрі рятувальники провели тактичні навчання з гасіння пожеж
19:54, 30 червня 2017Інциденти
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Об'єктом став 29-поверховий житловий будинок.
Навчальна пожежа / скріншот
Рятувальники Дніпра провели тактичні навчання з гасіння складних пожеж.
Виливали тонни води, лазили драбинами та витягали непритомних потерпілих.
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Об'єктом став 29-поверховий житловий будинок. Мешканців про тренування повідомили.
Рятувальники Дніпра провели тактичні навчання з гасіння складних пожеж
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