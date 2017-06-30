У Дніпрі рятувальники провели тактичні навчання з гасіння пожеж

Об'єктом став 29-поверховий житловий будинок.

Рятувальники Дніпра провели тактичні навчання з гасіння складних пожеж. Виливали тонни води, лазили драбинами та витягали непритомних потерпілих. Читайте такожУ Чорнобильській зоні зменшили площу пожежі вдвічі - ДСНС Об'єктом став 29-поверховий житловий будинок. Мешканців про тренування повідомили.

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