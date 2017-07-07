На Одещині під час прогулянки на човні потонули 3 дівчини

В Одеській області під час прогулянки на човні потонули 3 дівчини. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що сьогодні о 03:30 до Служби порятунку «101» від чергового Перелітського водосховища (с. Перельоти), що в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки на човні з мотором, на борту якого знаходилися він сам та 4-ри дівчини 16, 17, 18 та 23-ох років, човен перевернувся. Одну дівчину черговий врятував та доставив на берег, а три дівчини потонули.

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"Пошуками дівчат займаються підрозділи ДСНС, водолазна група Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області та місцеве населення", - йдеться в повідомленні.

На місті працюють психолог ГУ ДСНС України в Одеській області та слідчо-оперативна група Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні від початку літа на водоймах загинули 43 дитини. З початку літнього оздоровчого періоду поліція зафіксувала 41 трагічний випадок, коли внаслідок необережного поводження на воді загинуло 43 дитини.