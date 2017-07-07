На Львівщині авто зіткнулося з потягом

7 липня поблизу с. Хлопчиці Самбірського району на Львівщині трапилася ДТП за участю легковика та вантажного потяга. Затримки руху залізничного транспорту не було.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 00:11 на нерегульованому залізничному переїзді легковий автомобіль Skoda зіткнувся з вантажним поїздом № 3804, у складі якого був один вагон.

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Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав, пошкоджень зазнав лише автомобіль.

Раніше в Мелітопольському районі на регульованому необлаштованому залізничному переїзді пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ» зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП в автомобілі загинули 3 людей, з них одна дитина.