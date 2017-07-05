В страшному зіткненні на необлаштованому переїзді поїзда з легковиком загинуло троє людей, в тому числі дитина (фото, відео)
15:43, 05 липня 2017Інциденти
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Наразі поліція встановлює особи загиблих.
Особи загиблих встановлюються \ zp.dsns.gov.ua
В Мелітопольському районі, на перегоні між станціями «Якимівка» і «Тащенак» (1236 км) на регульованому необлаштованому залізничному переїзді пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ» зіткнувся з легковим автомобілем Cherry Kimo.
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Особи загиблих, їхній вік та місце проживання встановлюються.
Також зупинено рух залізничного транспорту.
Наразі на місці події працюють рятувальники.
Також зупинено рух залізничного транспорту / zp.dsns.gov.ua
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