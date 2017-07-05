В страшному зіткненні на необлаштованому переїзді поїзда з легковиком загинуло троє людей, в тому числі дитина (фото, відео)

В Мелітопольському районі, на перегоні між станціями «Якимівка» і «Тащенак» (1236 км) на регульованому необлаштованому залізничному переїзді пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ» зіткнувся з легковим автомобілем Cherry Kimo.

Читайте такожНа Донеччині під потяг потрапив автобус з працівницями шахти, є постраждалі (фото) Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області, внаслідок ДТП в автомобілі загинули 3 людей, з них одна дитина.

Особи загиблих, їхній вік та місце проживання встановлюються.

Також зупинено рух залізничного транспорту.

Наразі на місці події працюють рятувальники.