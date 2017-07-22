У Львові евакуювали півсотні людей із "замінованого" готелю

14:37, 22 липня 2017
Інциденти
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Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про хибне мінування.

фото Fakty.ua

У Львові правоохоронці евакуювали з готелю "Жорж" 55 постояльців через неправдиве повідомлення про мінування. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Львівській області.

"Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма, який сьогодні, 22 липня, повідомив, що в готелі "Жорж", який розташований на площі Міцкевича у Львові, відбудеться потужний вибух... З готелю евакуйовано 55 осіб. Вибухотехніки обстежили приміщення будівлі та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Зараз правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про мінування готелю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #замінування готелю у Львові#евакуація із готелю Львова#неправдиве повідомлення про мінування