Інколи позиції у місті переходять з рук у руки по кілька разів на день.

Бої за Покровськ і Мирноград – найзапекліші цього року. Це одна з останніх міських агломерацій, яку армія РФ намагається окупувати в Донецькій області – бої в цьому районі тривають вже близько півтора роки. Військові розповіли проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", що відбувається на цьому напрямку та як проходять бої.

Як зазначає командир батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ Олександр, з Покровська противник може збирати свої основні сили і просуватися вперед по трасі Покровськ-Мирноград. А по-друге, він може розвивати свій успіх вже на Добропілля.

Він наголошує, що росіянам дуже потрібна якась "перемога" до кінця року.

Відео дня

"Тому вони застосовують всі сили і засоби, що у них є. Основний елемент, яким вони воюють – це особовий склад. Це просто маса людей, які йдуть вперед", – пояснює він.

Специфіка війни у місті

Офіцер 82-ї ОДШБр із позивним "Лев" зазначає, що бої у Покровську – зовсім не такі, як в Бахмуті, тут немає боїв за кожен будинок – тактика змінилася, зважаючи на нові реалії.

"Специфіка війни в місті – це виставити свою піхоту в найбільш вірогідні [шляхи просування] і зайняти найбільш вигідну позицію – це якась багатоповерхівка, якийсь поверх, з якого добре оглядається місцевість, перед відкритою ділянкою місцевості. І перед піхотою виставляється стрім. Наші дрони літають, виявляють противника і максимум прикладаємо зусиль для того, щоб цей противник не підійшов до нашої позиції. До нашої піхоти", – зазначає "Лев".

Офіцер 82-ї ОДШБр "Юрист" зауважує, що інколи позиції у місті переходять з рук у руки по кілька разів на день.

"Тобто ми штурмуємо – буквально за 15-20 хвилин противник починає штурмувати. Ми прийшли, зачистили, закріпились. Прийшов противник – проводить штурмові дії, закріпився. Потім ми відновлюємо позицію, потім знову противник намагається її відновити. Знову ж таки – це стосується більш ключових точок", – розповідає він.

Комбат 25-ї ОПДБр Олександр додає, що ворог не обирає один напрямок, а намагається протиснутись там, де є можливість:

"Намагаються просто бігти вперед, добігти до визначеної точки, поставити прапор, через 15 хвилин загинути, але швидко доповісти, що вони щось захопили".

Військові зазначають про зростання інтенсивності бойових дій. Противник частково має успіх за рахунок переважання сил та засобів, перекидає до Покровська з інших напрямків резервні підрозділи.

"Зараз стало складніше, тому що є просування зліва, справа. І росіяни вчаться. Вони вчаться у нас. Вони масштабуються і це дає певні складнощі", – каже "Дзиґа", оператор БПЛА у батальйоні "Корсар" 38-ї ОБр МП.

Військові не дають прогнозу про те, що може статися навіть у найближчі години. Водночас вони наголошують, що розуміють важливість Покровська.

"Намагаємося робити все, щоб противник не зміг накопичитися і відкинути нас з міста. Всі заходи щодо цього вживаються, місто ніхто не залишає", – каже командир батальйону 25-ї ОПДБр Олександр.

Ситуація у Покровську

Раніше військовий Максим Бакулін розповів про шалену кількість штурмів біля Покровська.

"Вони просто валяться, їх ніхто не забирає звідти. За рік вони просунулися не так багато, але втратили досить велику кількість", - наголосив Бакулін.

Сьогодні, 8 грудн, офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер повідомив, що російські підрозділи змогли закріпитися в південних кварталах Покровська.

Вас також можуть зацікавити новини: