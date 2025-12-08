Ціни на огірки побили рекорд за кілька років.

Гуртові ціни на овочі в Україні за останній тиждень у більшості не змінилися, проте деякі позиції додали в вартості. Так, на одну гривню здорожчали картопля та білокачанна капуста – з 8-12 до 9-12 та з 7-10 до 8-10 гривень відповідно.

При цьому аналітики проекту EastFruit повідомили, що вартість решти капусти – синьої, пекінської, цвітної та броколі – не змінилася. Сильно просіла нижня межа цін на ріпчасту цибулю. Раніше її продавали по 7-9 гривень за кілограм – зараз вона коштує в межах 4-9 гривень.

Огірки здорожчали на 20 гривень і тим самим побили рекорд восьмирічної давнини. Кілограм огірків зараз відпускають по 90-160 гривень, тоді як тижнем раніше продавали по 70-160 гривень.

А от солодкий перець подешевшав. Ціна на нього знизилася з 95-135 гривень до 90-110 гривень за кілограм.

У фруктовому сегменті виросла верхня межа цін на яблука – з 20-35 до 20-40 грн/кг та на апельсини – з 65-125 до 65-135 грн/кг. Так само розширився діапазон цін і на банани – з 52-58 до 52-70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експерти

Економіст Олег Пендзин повідомив, що українцям варто готуватися до сезонного підвищення цін на продукти. Через збільшення попиту перед Різдвом та Новим роком продукти можуть здорожчати в середньому на 10%.

Водночас на думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, тривалі відключення електроенергії можуть призвести до здорожчання м’яса та молочної продукції аж на 30%.

