Спорудження й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив вирішити проблемні питання щодо забезпечення належного рівня безпеки у навчальних центрах.

Як відзначив генерал у Telegram, підготовка і навчання військовослужбовців відсувається подалі від фронту, а армійські корпуси закріплюються за полігонами в центрі та на заході України.

"Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права", - повідомив Сирський за результатами щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

Відео дня

У цьому зв’язку, генерал віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань.

Як зазначив Сирський, він заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки військовослужбовців, розвитку базової загальної військової підготовки (БЗВП) в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в навчальних центрах. Він додав:

"Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку".

При цьому, за результатами аудиту є відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші.

Переведення навчальння під землю

Як повідомляв УНІАН, у липні Сирський наголошував, що у зв’язку з російськими ракетними ударами по полігонам навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Він відстоює позицію, що треба миттєво реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: