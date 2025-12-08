Трамп заявив, що команді Зеленського угода "подобається", і Росія також начебто згодна її прийняти.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи про запитання про наступний крок у переговорах України та РФ про закінчення війни, розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що український президент начебто досі не ознайомився з мирним планом США.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що представники США спілкувалися і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським.

"Ммушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому", - заявив президент США.

Відео дня

При цьому він зазначив, що начебто Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода "подобається". Але чи згоден сам Зеленський - він не знає.

"Його команді вона подобається. Але він її ще не читав. Росія цілком згодна. Росія, мабуть, хотіла б отримати всю країну. Але Росія, як я розумію, не заперечує (проти мирного плану). А от чи влаштовує це Зеленського – я не впевнений. Його команді пропозиція подобається, але він її ще не прочитав", - сказав Трамп.

Мирний план США

Кремль заявив, що Володимир Путін не відкинув американський план припинення війни в Україні під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами Дмитра Пєскова, відбувся перший прямий обмін думками, під час якого частину пропозицій прийняли, а частину визнали неприйнятними, що він назвав "робочим процесом пошуку компромісу".

Водночас європейські лідери закликали президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на російські вимоги, допоки США не нададуть гарантій безпеки. Водночас серед європейських союзників України міцнішає розуміння того, що Україні доведеться піти на територіальні поступки заради досягнення миру. Це, нібито, вважатимуть "меншим злом".

Вас також можуть зацікавити новини: