Серед приватних покупців найпопулярнішою моделлю став BYD Leopard 3.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили близько 8,3 тисячі нових легковиків. Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 71% легкових авто реалізували приватним клієнтам, тоді як 29% придбали юридичні особи.

Якщо порівнювати із минулорічним показником, продажі нових легкових машин в приватному сегменті зросли на 84%, тоді як у корпоративному зростання становило 17%.

Відео дня

Найпопулярніші авто у приватних покупців:

BYD Leopard 3 – 363 одиниці;

Volkswagen ID.UNYX – 288;

BYD Song Plus – 280;

Toyota RAV4 – 252;

BYD Sea Lion 06 – 219.

Найпопулярніші авто у юридичних осіб:

Renault Duster – 399 одиниць;

Fiat Titano – 151;

Škoda Octavia – 96;

Toyota Land Cruiser Prado – 88;

Škoda Kodiaq – 77.

Український авторинок – інші новини

Минулого місяця на першу реєстрацію в нашій країні подали 23,7 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Серед брендів на першому місці опинився Volkswagen. Водночас серед моделей лідером виступає електричний кросовер Tesla Model Y.

Також у листопаді на внутрішньому ринку України сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Найпопулярнішою моделлю тут виявився Volkswagen Passat, який цінують за практичність.

Вас також можуть зацікавити новини: