У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили близько 8,3 тисячі нових легковиків. Такі дані наводить "УкрАвтопром".
З цієї кількості 71% легкових авто реалізували приватним клієнтам, тоді як 29% придбали юридичні особи.
Якщо порівнювати із минулорічним показником, продажі нових легкових машин в приватному сегменті зросли на 84%, тоді як у корпоративному зростання становило 17%.
Найпопулярніші авто у приватних покупців:
- BYD Leopard 3 – 363 одиниці;
- Volkswagen ID.UNYX – 288;
- BYD Song Plus – 280;
- Toyota RAV4 – 252;
- BYD Sea Lion 06 – 219.
Найпопулярніші авто у юридичних осіб:
- Renault Duster – 399 одиниць;
- Fiat Titano – 151;
- Škoda Octavia – 96;
- Toyota Land Cruiser Prado – 88;
- Škoda Kodiaq – 77.
Український авторинок – інші новини
Минулого місяця на першу реєстрацію в нашій країні подали 23,7 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Серед брендів на першому місці опинився Volkswagen. Водночас серед моделей лідером виступає електричний кросовер Tesla Model Y.
Також у листопаді на внутрішньому ринку України сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Найпопулярнішою моделлю тут виявився Volkswagen Passat, який цінують за практичність.