У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили близько 8,3 тисячі нових легковиків. Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎. 

З цієї кількості 71% легкових авто реалізували приватним клієнтам, тоді як 29% придбали юридичні особи. 

Якщо порівнювати із минулорічним показником, продажі нових легкових машин в приватному сегменті зросли на 84%, тоді як у корпоративному зростання становило 17%. 

Найпопулярніші авто у приватних покупців: 

  • BYD Leopard 3 – 363 одиниці;
  • Volkswagen ID.UNYX – 288;
  • BYD Song Plus – 280;
  • Toyota RAV4 – 252;
  • BYD Sea Lion 06 – 219.

Найпопулярніші авто у юридичних осіб:

  • Renault Duster – 399 одиниць;
  • Fiat Titano – 151;
  • Škoda Octavia – 96;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 88;
  • Škoda Kodiaq – 77.

Український авторинок – інші новини 

Минулого місяця на першу реєстрацію в нашій країні подали 23,7 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Серед брендів на першому місці опинився Volkswagen. Водночас серед моделей лідером виступає електричний кросовер Tesla Model Y. 

Також у листопаді на внутрішньому ринку України сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Найпопулярнішою моделлю тут виявився Volkswagen Passat, який цінують за практичність. 

