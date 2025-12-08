На думку американського видання, лідери Франції, Німеччини та Бельгії критикують Трампа, але не бачать власних проблем.

Думку редакційної колегії під назвою "Європейське лицемірство щодо України" оприлюднила газета The Washington Post, яка є одним з найвпливовіших ЗМІ Сполучених Штатів Америки.

У публікації журналісти фактично звинувачують євпропейських союзників України у подвійних стандартах.

"З такими друзями, кому потрібні вороги?", - пише газета.

Колегія, зокрема, нагадала слова президента Франції Емманюеля Макрона під час секретної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом: "Є ризик, що США зрадять Україну щодо територіальних питань без чітких гарантій безпеки".

Йдеться, що це було сказано Макрон в той час, коли адміністрація Дональда Трампа хоче завершити війну та шукає "територіальні компроміси" між Росією й Україною.

"Однак європейським лідерам варто переконатися, що вони безгрішні, перш ніж кидати такі важкі камені. Як Макрон пояснить, наприклад, те, що Франція залишається третім за величиною покупцем російської енергії в Європі? Ідеться не про довоєнні періоди 2022 чи 2014 року. Це дані станом на серпень цього року", - сказано у статті.

Редакційна колегія вважає, що це проблема всієї Європи, мовляв, лідери звично говорять про "непохитну підтримку та солідарність з Україною", але нібито лише у теорії. На практиці, зазначає видання, континент часто не здатний ані домовитися, ані діяти так, як цього потребує допомога сусіду.

Проблема з активами РФ

Газета нагадує, що у п’ятницю Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн просили прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера не блокувати плани ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборонних потреб України наступного року. Де Вевер побоюється, що в Брюсселі "недооцінюють" ризики того, як вилучення приблизно 140 млрд євро може вплинути на мирні переговори. В інтерв’ю бельгійському виданню La Libre він заявив:

"Москва чітко дала зрозуміти: якщо ці активи будуть вилучені, Бельгія та я відчуватимемо наслідки вічно. Хто насправді вірить, що Росія програє Україні? Це казка, повна ілюзія. Ба більше - навіть недоцільно, щоб вона програла, і щоб у країні з ядерною зброєю виникла нестабільність".

"І навіть порівняно з найбільш суперечливими заявами Дональда Трампа про Путіна, такий підхід звучить надзвичайно цинічно", - вважає The Washington Post.

Йдеться, що, якщо війна розшириться, саме Європа першою опиниться під ударом Москви. Це робить спроби європейських лідерів, пише ЗМІ, читати моралі США ще більш дивними. Зазначається, що ЄС лише зараз підходить до рішення про загальноєвропейську заборону на імпорт російського газу - і тільки з 2027 року.

"Тим часом багато європейських країн активно купували енергоносії в Індії, заплющуючи очі на той факт, що російська нафта надходила на її НПЗ, а потім у вигляді перероблених продуктів продавалася до Європи. За перші три квартали 2024 року імпорт із таких індійських заводів зріс на 20%", - наголошують автори думки.

У статті йдеться, що американський президент має погану звичку часто ставиться до союзників менш прихильно, ніж до суперників, але він добре розуміє жорсткі правила, за якими працює сила:

"Слова нічого не варті, а європейці - багаті. Вони можуть і повинні робити більше".

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel з посиланням на витік інформації після секретної телефонної конференції за участі європейських лідерів написало, що президент Франції Еммануель Макрон побоюється, що США можуть зрадити Україну під час мирних переговорів з РФ. Зокрема це стосується питання українських територій, окупованих Росією.

Також, на думку Макрона, США можуть не надати ясності щодо повоєнних гарантій безпеки України. За даними видання, очевидно, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон мають глибоку недовіру до США, коли справа стосується мирних переговорів.

