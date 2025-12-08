За словами Демченка, напередодні новорічних свят пасажиропотік зростатиме - це традиційна сезонність.

Дані ООН про масовий виїзд українців в інші держави не сходяться із реальною ситуацією на кордоні. Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він запевняє, що інформація ООН та Євростату про різке зростання пасажиропотоку на виїзд не підтверджується.

"Якщо чесно, я не знаю, на чому базуються дані ООН, які кажуть, що така кількість громадян виїхала за межі України. Бо загалом, починаючи з осінніх місяців, з 1 вересня пасажиропотік почав падати. Якщо в серпні кордон перетнули приблизно 4,4 млн осіб, то в листопаді цей показник був на рівні вже 2,6 млн", - сказав Демченко.

За його словами, влітку переважав в’їзд до країни, у вересні - виїзд, у жовтні було "певне коливання" - приблизно рівні потоки в обидва боки, а в листопаді більше людей саме поверталися в Україну. Водночас речник підкреслив, що 85% усіх перетинів здійснюють громадяни України.

"На чому ґрунтуються дані ООН про значно більший виїзд українців - сказати складно. Ми не бачимо різких коливань ані на виїзд, ані на в’їзд… Звісно, напередодні новорічних свят пасажиропотік зростатиме - і це традиційна сезонність", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України у новому макроекономічному та монетарному огляді із посиланням на дані ООН та Євростату заявив, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхало стільки ж людей, скільки за попередні девʼять місяців, а кількість мігрантів за межами країни оцінюють у майже 6 мільйонів осіб. За даними ООН, станом на 14 листопада, кількість мігрантів за межами України становила 5.9 млн осіб станом. З моменту попереднього оновлення, 3 жовтня, зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тисяч).

