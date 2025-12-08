Французькі офіційні структури не коментують, де саме зберігаються заморожені активи.

Франція контролює другий за обсягом у Європейському Союзі, після бельгійського Euroclear, пакет заморожених активів Росії. Париж уже понад два роки приховує, у яких саме банках вони зберігаються.

Як пише газета Financial Times, Франція не розкриває інформації про установи, де розміщено 18 мілярдів євро резервів російського центробанку, і не повідомляє, як використовуються нараховані відсотки, пояснюючи це банківською таємницею. Це викликає дедалі більше роздратування серед країн ЄС.

Інтерес до активів посилився через план Єврокомісії щодо "репараційного кредиту" Україні, який має бути забезпечений замороженими активами РФ. Нова пропозиція передбачає використання активів по всьому Євросоюзу, а не лише 185 млрд євро в Euroclear – депозитарії цінних паперів у Брюсселі. Бельгія наполягає, що тягар не може лягати лише на Euroclear, оскільки це робить його вразливим до відповідних заходів з боку Москви та фінансових ризиків.

Французькі чиновники підтримують концепцію репараційної позики, але з іншого боку, вони виступили проти схеми із залучення активів, що зберігаються в комерційних банках, аргументувавши це тим, що кредитори мають інші договірні зобов'язання, ніж Euroclear.

За даними FT, країни ЄС заморозили такі обсяги російських активів (суми можуть змінюватися через коливання вартості цінних паперів і валют):

Бельгія — 192 млрд євро;

Франція — 18 млрд;

Німеччина — 200 млн;

Кіпр — менш ніж 100 млн;

Швеція й Люксембург — близько 10 тисяч євро.

У виданні зазначають, що майже всі з додаткових 25 млрд євро активів, заморожених у Євросоюзі поза Euroclear, знаходиться саме у французьких і бельгійських комерційних банках. У Франції 18 млрд євро зберігаються переважно у приватних установах. Співрозмовники FT припускають, що значна частина може належати BNP Paribas — найбільшому французькому банку, але той відмовився від коментарів. Crédit Agricole, Société Générale, а також бельгійські KBC і Belfius теж не коментують питання, посилаючись на конфіденційність.

Euroclear, який не має зобов’язань виплачувати РФ відсотки за активами, отримав від їхнього блокування значні "несподівані прибутки": 5,4 млрд євро у 2023 році та 2,4 млрд євро за перше півріччя 2024-го. Значну частину цих коштів спрямували на фінансування кредиту України. Через те, що обсяги активів, які зберігаються в Euroclear, найбільші, вони продовжують відігравати ключову роль у переговорах.

Комерційні банки, на відміну від Euroclear, можуть бути зобов’язані виплачувати Росії частину відсотків, нарахованих на депозити. Але умови різняться, і деякі банки, за даними джерел, уже накопичили ці відсотки.

"Французькі банки в цьому питанні послідовні, вони не бажають брати участь у обговореннях", – сказав один співрозмовників у Парижі, обізнаний із ситуацією.

Французькі офіційні структури – від Єлисейського палацу до Мінфіну та центробанку – не коментують, де саме зберігаються заморожені активи. Відомо лише, що після початку повномасштабної війни Париж оголосив про конфіскацію яхт і нерухомості підсанкційних росіян та повідомив про замороження близько 22 млрд євро активів центробанку Росії. Тоді ж фінрозвідка Tracfin заявила, що один із великих французьких банків попередив владу про спробу Москви репатріювати ці кошти.

Питання репараційного кредиту мають розглянути лідери ЄС на саміті за два тижні, і саме позиція Франції - один із ключових факторів напруги.

Репараційний кредит Україні - останні новини

Європейська комісія 3 грудня оприлюднила довгоочікувану пропозицію щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні. Мова йде про суму близько 210 млрд євро, повідомляє The Economist.

За цією пропозицією, спочатку Україна може отримали 90 млрд євро, але в кінцевому підсумку, можливо, сума буде набагато більшою. Це рішення дозволить країні фінансувати уряд та військові дії протягом наступних кількох років. При цьому Бельгія, де зберігається більша частина заморожених російських активів, засудила цю ідею.

Лідери семи країн-членів Євросоюзу закликали партнерів швидко розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Відповідний лист до керівництва Ради ЄС та Єврокомісії написали лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції.

