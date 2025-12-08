Спроба задіяти зараз десант, за словами Плетенчука, стане для ворога самогубством.

Москва знову погрожує захопленням Одещини, але у ВМС ЗСУ вважають, що наразі ці плани РФ нездійсненні. Відповідну думку висловив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Його попросили прокоментувати, чи реальні погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна про захоплення півдня України, зокрема Одеси та Миколаєва, наприклад, за допомогою десанту.

"Десантуватися з повітря це з "підручника по суїциду"… З часів Другої світової війни не можу пригадати таких успішних операцій із застосуванням саме такого способу. Морський десант не є самостійним видом операції…", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що морський десант може діяти у складі загальновійськової операції, тобто для дій десанту потрібні відповідні умови. Зокрема, війська, які наступають з основного напрямку, можливість підійти до узбережжя тощо.

"Якщо це не вдалося зробити у 2022 році, коли вони мали щонайменше на 5 великих десантних кораблів більше, ніж наразі, то чому це має стати можливим зараз? Ба більше, системи берегової охорони з того часу теж з нашого боку змінилися суттєво. Це й "Нептуни", які в Таганрозі передають привіт російській стратегічній авіації, вже не кажу за інші локації. Тому, станом на зараз, це більше схоже на чергову риторику з боку російського диктатора", - сказав речник.

Він також додав, що на українському півдні на шляху окупантів є три водні перешкоди - Дніпро, Південний Буг та Тилігульський лиман.

"Ці природні водні перешкоди доволі суттєві", - наголосив Плетенчук.

Плани РФ захопити Одесу - що відомо

Як писав УНІАН, кремлівський диктатор Володимир Путін виношує плани щодо захоплення Одеси - він хоче відрізати Україну від виходу до Чорного моря та розв'язати питання з російським анклавом - невизнаним Придністров'ям, що межує з Одещиною, вважає ексспівробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. За його словами, РФ не цікавить російськомовне населення, яке окупанти вбивають так саме, як україномовне.

Також Путін вірить у те, що Одеса нібито є "історично російським містом". Неназваний чиновник у розмові з журналістами західного ЗМІ заявив, що для глави РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Крім того, Путін прагне захопити Одесу, щоб відрізати Україну від моря.

