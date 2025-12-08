Лист підписали лідери семи країн-членів Євросоюзу.

Лідери семи країн-членів Європейського Союзу закликали партнерів швидко розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це пише Reuters з посиланням на лист, який лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції надіслали президенту Ради ЄС Антоніо Кості та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

"Підтримка України в її боротьбі за свободу та незалежність – це не лише моральний обов’язок, це також у наших власних інтересах", – ідеться у заяві.

Лідери додали, що союзники "повинні швидко просуватися щодо пропозицій Комісії щодо використання залишків готівки з іммобілізованих активів Росії для надання Україні репараційного кредиту".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрадрахом Мерцем та премʼєр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером 6 грудня заявила, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу має головне значення для безпеки на континенті. Вона анонсувала, що питання використання російських активів продовжать обговорювати на засіданні Європейської ради 18 грудня.

Як писав The Economist, отримання Україною репараційного кредиту залежатиме від того, чи зможуть великі країни ЄС переконати бельгійців дійти згоди з комісією в ситуації, яка швидко перетворюється на своєрідну "боротьбу Брюсселя проти Брюсселя".

