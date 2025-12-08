У МЗС Британії підкреслили, що головний принцип переговорів - надати Україні можливість самостійно визначати своє майбутнє.

У понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні в ключовий момент мирних перемовин, щоб виробити рішення, яке захистить Україну від можливої майбутньої російської агресії. Як пише Bloomberg, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц долучаться до переговорів на Даунінг-стріт.

"Принцип переговорів - надати Україні можливість самостійно визначати своє майбутнє", - заявив міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден.

Він заявив, що ця зустріч відбувається в "переломний момент".

Відео дня

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але закінчилася таким чином, щоб Україна отримала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе закінчення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не створення абсолютно беззубої організації, нездатної визначати своє майбутнє".

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер уперше на своїй нинішній посаді вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо та іншими чиновниками США.

Як пише Bloomberg, європейські прихильники України сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ взимку, економічні труднощі Росії наступного року загостряться, і Путін втратить важелі впливу на переговорах.

У неділю Стармер також поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Під час розмови лідери погодилися з "необхідністю постійної міжнародної підтримки оборони України" і підтвердили, що "безпека України життєво важлива для безпеки Європи".

Мирні переговори

Як писали ЗМІ, українці та їхні європейські союзники стурбовані тим, що США не збираються залучати до мирних переговорів Європу. Це наштовхує Україну і Європу на думку, що результат переговорів у Женеві між європейцями, американцями та українцями 23 листопада, які були спрямовані на приведення "мирного плану" у відповідність із нормами міжнародного права і видалення найпроблемніших пунктів, був проігнорований Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про мирний план. Він сказав, що нібито Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського вона "подобається". Однак, за словами Трампа, Зеленський ще не прочитав мирну пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: