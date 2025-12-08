Це рішення дозволить підприємствам підтримувати безперервну роботу.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомили на сайті Кабміну.

Зокрема для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Зазначається, що тепер рішення про бронювання ухвалюватимуть "швидше". Це дозволить оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Крім того, зміни стосуються й можливості бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. Це період, протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку - це те, що бізнес давно очікував", - зазначив Віталій Кіндратів - заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Повідомляється, що нововведення почнуть діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Нагадаємо, в жовтні президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 3 лютого 2026 року. Це вже 17-те голосування у Верховній Раді за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Також раніше президент заявив, що в Україні змінять підхід з розподілу мобілізованих серед бригад. Зокрема було ухвалено рішення, що кожна бойова бригада буде гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, процес розподілу відбуватиметься ще до початку базової підготовки.

