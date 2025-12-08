Раніше Трамп дорікнув українському президенту за те, що той начебто досі не ознайомився з мирним планом США.

Протягом кількох днів представники президента США Дональда Трампа працювали із Секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці в X.

"Я вдячний за конструктивну роботу. Основним завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію про їхню розмову в Москві та всі проекти поточних пропозицій, щоб детально обговорити їх з президентом України. Разом з усіма партнерами ми маємо зробити все можливе для гідного завершення цієї війни", – написав Умєров.

Він додав, що сьогодні, 8 грудня, делегація передасть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною. Також будуть передані всі документи.

Відео дня

"Ми працюємо максимально інтенсивно", – додав Умєров.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований президентом Володимиром Зеленським, оскільки той начебто досі не ознайомився з мирним планом США. Водночас Трамп заявив, що начебто Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода "подобається". Але чи згоден сам Зеленський - "він не знає".

Тим часом сам Зеленський вирушив до Європи, де буде обговорювати мирний план США разом із союзниками. У МЗС Британії підкреслили, що "принцип переговорів – надати Україні можливість самостійно визначати своє майбутнє".

Вас також можуть зацікавити новини: