Метал цього року подорожчав більш ніж на 30%.

Мідь піднялася до нового історичного максимуму. Інвестори зробили ставку на стійке зростання цін через стимулюючі заходи Китаю та накопичення запасів у США на тлі обмеженої пропозиції.

Видання Bloomberg пише, що в понеділок, 8 грудня, метал подорожчав на 1,3%, перевищивши рекордну позначку в 11 705 доларів за тонну. Зростання відбулося після того, як лідери Китаю заявили, що друга за величиною економіка світу збереже свою "помірно м'яку" грошово-кредитну політику і більш активний підхід до фіскальних питань.

Мідь також підтримали дані з китайської торгівлі, які показали, що експорт відновився і перевищив прогнози минулого місяця, внаслідок чого торговий профіцит країни вперше за рік перевищив 1 трильйон доларів.

Мідь цього року подорожчала більш ніж на 30% на Лондонській біржі металів. Останніми тижнями зростання цін прискорилося через побоювання щодо відтоку міді в США в очікуванні введення мит у 2026 році, що призвело до скорочення запасів і зростання премій на метал в інших ключових регіонах. За оцінками аналітиків китайської брокерської компанії Citic Securities Co., у 2026 році світова пропозиція рафінованої міді може скоротитися на 450 000 тонн, почасти через накопичення запасів у США.

Ціни повинні в середньому перевищувати 12 000 доларів за тонну наступного року, щоб залучити інвестиції, необхідні для нових гірничодобувних потужностей, щоб забезпечити достатню пропозицію в середньостроковій і довгостроковій перспективі, заявили аналітики Citic.

О 7:55 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла приблизно на 1% до 11 735,50 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 11,74 долара. Раніше вона досягла піку в 11 771 долар.

Ціни на мідь - прогнози експертів

Раніше глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця 2025 року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

Своєю чергою аналітики банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що зростання цін на мідь вище 11 000 доларів за тонну буде короткочасним, тому що металу ніж достатньо.

