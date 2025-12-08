Новий оборонний законопроєкт США передбачає рекордні витрати на національну безпеку.

У неділю, 7 грудня, законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні видатки на національну безпеку і сотні мільйонів доларів на підтримку України.

Як пише Fox News, законопроєкт передбачає виділення на національну оборону 901 мільярда доларів наступного року - на 8 мільярдів доларів більше від запиту Білого дому.

Законопроєкт також продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні в забезпеченні безпеки на рівні 400 мільйонів доларів на рік на 2026 і 2027 фінансові роки.

Крім того, Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Законопроєкт також змінює характер економічної та військової конкуренції США з Китаєм, запроваджуючи нові інвестиційні обмеження, забороняючи використання низки китайських технологій у ланцюжках постачань Пентагону і розширюючи дипломатичні та розвідувальні зусилля з відстеження глобальної присутності Пекіна.

Він також включає заборону на закупівлі, спрямовану проти постачальників біотехнологій, що не дасть змоги Пентагону укладати контракти з китайськими компаніями, які займаються генетичним секвенуванням і біотехнологіями.

За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.

США і війна в Україні

Раніше США опублікували оновлену стратегію національної безпеки, в якій основним інтересом зазначено припинення воєнних дій в Україні. У стратегії також зазначено, що європейські держави мають узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, а адміністрація США перебуває "в конфлікті" з європейськими чиновниками.

Раніше ЗМІ писали, що Раніше УНІАН повідомляв, що європейські дипломати розповіли Bloomberg, що США закликали деякі країни Євросоюзу заблокувати плани щодо використання заморожених російських активів для забезпечення репараційного кредиту для України.

