Ворожі БПЛА знову били по Фастову.

Російські війська знову завдали ударів БПЛА по місту Фастів Київської області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м.

Також вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.

Відео дня

В ДСНС повідомили, що вогнеборці ліквідували всі загоряння.

Міський голова Фастова Михайло Нетяжук повідомив, що після прицільного удару росіянами по залізничній станції Фастова в ніч з 5 на 6 грудня, буде будівництво нової.

Мер написав у Facebook, що, за результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові.

"Проєкт пройде процедуру публічних обговорень - до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади", - зазначає він.

Також повідомив, що на час будівництва нового вокзалу на пероні буде тимчасова модульна конструкцію.

Нетяжук зазначив, що зараз для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет.

Удари РФ по Фастову

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 грудня російські окупанти завдали прицільного удару по залізничній інфраструктурі Фастова. Зокрема руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад.

Тоді в Укрзалізниці зазначили, що обійшлось без людських втрат. Тоді рух приміських поїздів було ускладнено, вводили оперативні зміни. Булло обмежено рух приміських маршрутів з боку столиці по станції Мотовилівка, з боку Козятина - по станції Кожанка, з Миронівки - по станції Фастів-2.

Вас також можуть зацікавити новини: