Відчуття рельєфу створюють лазерні імпульси.

Вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі представили експериментальний дисплей, який показує картинку і формує відчутний рельєф на поверхні.

Про розробку повідомляє журнал Science Robotics, де опубліковано дослідження команди під керівництвом Йона Вісселла. Там же наводяться результати перших випробувань і опис пристрою, побудованого на сотнях мініатюрних повітряних камер під тонкою мембраною і графітовою плівкою, що нагрівається від світлових імпульсів.

На це дослідження пішов рік невдалих моделей, поки наприкінці 2022 року дослідник Макс Ліннандер не створив перший робочий піксель. Маленька камера під мембраною, освітлена лазерним імпульсом, нагрівала повітря і виштовхувала поверхню назовні приблизно на міліметр, цього достатньо, щоб палець відчув легкий удар.

Повноцінний прототип дисплея використовує те саме явище, але в масиві більш ніж з 1500 пікселів. Один і той самий лазер обходить поверхню, піднімаючи точки одну за одною і створюючи безперервні візуальні та тактильні анімації.

У тестах учасники могли впевнено визначати форму рельєфу і розрізняти переміщення точок. Швидкість відгуку від двох до ста мілісекунд дає змогу передавати плавні контури і найпростіші символи. Як стверджують дослідники, пізніше більші панелі можна буде висвітлювати тими самими компактними скануючими лазерами, які застосовують у сучасних проекторах.

Автори вважають, що такі поверхні можуть використовуватися в автомобілях, у тактильних електронних книгах або в навчальних візуальних схемах, які підлаштовуються під рух руки.

