Так і не змогли модернізувати: Росія утилізує одну зі своїх найбільших субмарин

Ймовірно, це означає загальну смерть програми модернізації за проєктом 949АМ.

Атомний підводний ракетний крейсер К-132 "‎Іркутськ"‎ проєкту 949А вивели зі складу російського Військово-морського флоту і відправили на утилізацію. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє канал Центру аналізу стратегій і технологій.

"Іркутськ" ввели в експлуатацію у 1988 році, в 1990-му він увійшов до складу Тихоокеанського флоту. З 1997 року субмарина в море не виходила, і в 2001-му була переведена на Далекосхідний завод завод "Зірка" для ремонту і модернізації.

У квітні 2013 року було укладено контракт щодо ремонту і модернізації субмарини за проектом 949АМ, основою якого була заміна ракетного радянського комплексу "Граніт" на більш сучасні комплекси "Калібр" і "Онікс".

Тепер, як ми знаємо, модернізація завершилась нічим. Ймовірно, це означає загальну смерть програми модернізації субмарин за проєктом 949АМ. Таким чином, згодом росіяни можуть відправити на утилізацію і однотипну субмарину К-442 "Челябінськ".

Відмова від модернізації човнів проєкту 949А, ймовірно, говорить про остаточне виведення решти кораблів цього типу зі складу ВМФ РФ у найближчі роки. Нагадаємо, саме до цього проєкту належав сумнозвісний "Курськ", який загинув в разом із екіпажом у 2000 році.

Такі підводні човни призначалися для знищення авіаносних з'єднань і були відповіддю СРСР на прийняття на озброєння у США атомних авіаносців класу "Німіц". Найбільша довжина субмарини проєкту 949А – 154 м.

Нагадаємо, нещодавно росіяни спустили на воду новий морський тральщик "‎Дмитро Лисов"‎ проєкту 12700. За даними російських ЗМІ, такі кораблі можуть виявляти підводні міни у воді акваторій і в морському ґрунті, не входячи в небезпечну зону.

А ще раніше, у серпні, стало відомо про те, що склад російського ВМФ поповнили патрульний корабель "Віктор Великий", а також малі ракетні кораблі "Тайфун" та "Ставрополь".

