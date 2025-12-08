Як повідомляють ЗМІ, станом на зараз станція вже відновила роботу після російського удару.

Українські фахівці зведуть нову будівлю вокзалу у Фастові, що знаходиться у Київській області. Російські війська фактично знищили споруду.

Про це повідомив фастівський міський голова Михайло Нетяжук в Facebook.

"‎За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові"‎, – написав він.

Проєкт повинен пройти процедуру публічних обговорень. До роботи над ним обіцяють долучити мешканців громади. Під час будівництва об’єкта на пероні буде знаходитися тимчасова модульна конструкція (зараз встановили намет).

6 грудня росіяни нанесли черговий удар по Україні. У місті Фастів внаслідок атаки виникли пожежі, були зруйновані залізничний вокзал та моторно-вагонне депо.

Також повідомлялося, що у Нових Петрівцях через потрапляння уламків безпілотників виникла пожежа на території складської будівлі. Окрім цього у населеному пункті загорілися вантажні автомобілі та було пошкоджено житлові будинки.

Нещодавно росіяни завдали нового удару по Фастову. Під час атаки зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 квадратних метрів.

