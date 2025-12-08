США створили власний 'Шахед': Forbes пояснив, чому це важливо

США зробили висновки з атак "Шахедів" та відповіли Ірану його ж підходом.

Американські військові вперше відкрито визнали, що розробили новий ударний безпілотник, зворотно спроєктувавши захоплений іранський Shahed-136.

Як пише Forbes, дешевий одноразовий дрон LUCAS вже розгорнутий на Близькому Сході в рамках нової оперативної групи "Удар скорпіонів" (TFSS), оголошеної Центральним командуванням США 3 грудня.

США відповіли Ірану його ж методами

Іран більше 40 років копіював американську зброю без ліцензій — від протитанкових ракет до винищувача F-14. Тепер США роблять те саме: використали технології збитого Shahed-136, який містив чимало американських компонентів.

"Безпілотники LUCAS мають широкий радіус дії, працюють автономно і можуть запускатися з різних платформ", — йдеться у пресрелізі CENTCOM.

Ціна одного LUCAS — приблизно $35 000, як у "Шахеда". Для порівняння, один MQ-9 Reaper коштує $30 млн. За ціною одного Reaper США можуть виготовити 857 LUCAS, що радикально змінює логіку застосування ударних дронів.

Одноразові безпілотники дозволяють США:

здійснювати масовані атаки без страху великих втрат;

відповідати на удари проксі-угруповань Ірану без застосування дорогих систем;

насичувати повітряний простір дешевою зброєю, як це роблять Іран та Росія.

Чому США пішли на цей крок

Іранські Shahed-136 роками атакували американські об’єкти на Близькому Сході, а після 2022-го масово застосовуються Росією проти України. Здатність "Шахедів" проривати ППО завдяки масованим пускам стала критичним фактором бойових дій.

США прагнуть створити власний "дешевий рій", який можна застосовувати там, де Reaper надто дорогий і надто вразливий — наприклад, у Ємені, де хусити збивали Reaper ракетами "земля-повітря".

Іран десятиліттями копіював американську техніку

Стаття нагадує про довгу історію іранського зворотного проєктування:

ракети TOW - іранський "Туфан";

ракети Spike - іранський "Альмас";

FGM-148 Javelin - вивчаються Іраном із 2022 року;

безпілотник RQ-170 - Shahed 171 та інші моделі;

ракети AIM-54 Phoenix - Fakour-90;

ракета Maverick - Bina-2;

танки M48/M60 - Каррар та Soleiman-402.

Для Ірану це була вимушена стратегія після ембарго США 1979 року. Тепер американці самі демонструють, що можуть грати за такими ж правилами.

Використання Shahed як прототипу для LUCAS — показовий геополітичний жест. Вашингтон дає сигнал Тегерану: якщо Іран десятиліттями створював копії американської зброї, то США можуть відповідати тим самим — але швидше, дешевше і технологічніше.

Що відомо про американську копію "Шахеда"

Як повідомляв УНІАН, Американська армія отримує на озброєння безпілотники, спроєктовані на основі іранських дронів-камікадзе Shahed. Як пише The Telegraph, безпілотники FLM 136 або Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System) стануть основою першого американського ударного підрозділу безпілотників, про створення якого було оголошено цього тижня.

