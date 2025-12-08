Загалом таких нерозграбованих гробниць знайшли дуже мало.

Під час археологічниих розкопок в Єгипті вчені натрапили на вражаючий комплекс артефактів, що змушує повністю переглянути окремі сторінки давньоєгипетської історії. Про це пише Daily Mail.

Дослідницька група натрапила на 225 ретельно виготовлених поховальних статуеток в стародавній усипальниці. Вони були розкладені у складний ритуальний орнамент, хоча сама гробниця виявилася порожньою — там не знайшли жодних людських решток.

Ця знахідка приголомшила фахівців не лише кількістю артефактів, а й тим, що вона ставить нові питання, на які поки що немає відповіді. Наприклад, більше половини фігурок зображують жінок, що є абсолютно нетиповим для давньоєгипетських царських поховань.

Статуетки були викладені у формі зірки та в ідеально вирівняних горизонтальних лініях, що свідчить про продуманий ритуальний задум, якого ніхто не торкався протягом майже трьох тисячоліть. Символи на статуетках, що уособлюють слуг, свідчать про приналежність гробниці фараону Шошенку III — правителю, місце упокоєння якого протягом десятиліть залишалося однією з найбільших загадок єгиптології. Він керував Єгиптом приблизно між 830 і 791 роками до н.е.

Однак, оскільки і ця гробниця була порожньою, питання про те, куди подівся фараоон після смерті, досі залишається без відповіді.

Французький єгиптолог Фредерік Пайродо в коментарі журналістам назвав це відкриття "вражаючим". Він зазначив, що подібних відкриттів майже ніколи не траплялося навіть у Долині царів поблизу Луксора, окрім легендарної гробниці фараона Тутанхамона, знайденої у 1922 році. Більшість інших поховань за століття були розграбовані.

