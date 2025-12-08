Продати долар можна в середньому за курсом 41,83 грн, а євро – 48,85 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 грудня, знизився на 5 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,85 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,35 грн/євро, а курс продажу – 49,19 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до 14 грудня ситуація на валютному ринку матиме суто медійні ознаки "розгойдуваності", але насправді курс валют контрольований і в міру передбачуваний. Він зазначив, що наразі відсутні ризики курсового хаосу, і згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до середини грудня 2025 року перебуватиме в межах 42,2-42,6 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку.

