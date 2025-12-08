Через туман та дощі обом сторонам важко вести розвідку та застосовувати дрони.

Сьогодні російські підрозділи змогли закріпитися в південних кварталах Покровська, повідомив офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер у коментарі РБК-Україна.

Північні райони міста продовжують контролювати українські війська. За словами Лефтера, російські солдати діють відкрито, часто без маскування, рухаючись навіть полями вдень. Українські війська ліквідовують ворога, а також проводять рейди й засідки у південних кварталах.

"У південних околицях росіяни зуміли більше закріпитися. Ми намагаємося не давати їм спокійно існувати, але там складніше. Відбуваються стрілецькі бої, ми проводимо рейди і намагаємося влаштовувати засідки росіянам", – зазначив Лефтер.

Відео дня

З початку грудня українські підрозділи ліквідували близько 60 російських солдатів і поранили понад 40, хоча реальні цифри можуть бути більшими.

Через часті тумани і дощі ускладнено застосування дронів для розвідки. Противник намагається перетягнути в місто важку бронетехніку, але українські війська її знищують, а легку техніку ворог ховає. Російська артилерія розташована на півдні міста у сусідніх населених пунктах і періодично обстрілює позиції ЗСУ.

Попри бої, у Покровську продовжують жити люди. За оцінками місцевої влади, ще в серпні їх залишалося близько тисячі, нинішня кількість невідома. Лефтер наголосив, що цивільні гинуть через дії та зброю російських військ.

Покровськ - актуальні новини з міста

Як розповів військовий Максим Бакулін, бої за Покровськ тривають на тлі шаленої кількості штурмів. Він зазначив, що росіяни борються за місто вже понад рік та понесли нереальні втрати.

Покровськ є містом, яке до повномасштабного вторгнення мало 60 тисяч цивільних громадян та було досить комфортним для проживання. Однак зараз місто вже понад рік утримує російських окупантів, розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі "Українського радіо".

За його словами, саме на цьому напрямку ворог намагається обходити по флангах, однак Сили оборони його зупиняють в умовах, коли сили нерівні, оскільки армія РФ має більшу кількість та якість деяких номенклатур.

Вас також можуть зацікавити новини: