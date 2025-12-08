Американська армія отримує на озброєння безпілотники, спроектовані на основі іранських дронів-камікадзе Shahed. Як пише The Telegraph, безпілотники FLM 136 або Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System) стануть основою першого американського ударного підрозділу безпілотників, про створення якого було оголошено цього тижня.
Зазначається, що цей крок є частиною прагнення Пентагону до домінування в галузі безпілотників після того, як війна в Україні продемонструвала руйнівні наслідки дешевих дронів.
Згідно зі специфікаціями SpektreWorks, виробника з Арізони, ці безпілотники мають розмах крил 2,4 м, довжину близько 3 м і можуть літати близько шести годин. Своєю чергою, іранський "Шахед" трохи довший за американську модель, може нести велике корисне навантаження та має дальність польоту приблизно у два-три рази більшу.
Безпілотники іранського зразка стануть основою першої американської ескадрильї ударних безпілотників, відомої як оперативна група "Удар Скорпіона". Офіційний представник США повідомив The Telegraph, що підрозділ складатиметься приблизно з двох десятків осіб, але відмовився повідомити, скільки безпілотників планується розмістити.
США намагаються надолужити згаяне
Старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Дженсен зазначає, що безпілотник Lucas повинен мати значну чисельну перевагу, щоб бути ефективним у військових умовах.
"Ми моделювали це у військових умовах... по суті, ви запускаєте безпілотники, щоб відвернути ворожі датчики. Потрібно мати можливість випустити 10, 20, 30 таких дронів, щоб створити своєрідний залп, який поглинає боєприпаси і увагу противника, відкриваючи смугу атаки для чогось іншого... наприклад, крилатої ракети", - сказав він.
Навіть якщо їх просто перехопить ворожа система ППО, це може принести стратегічну перемогу, згодом знижуючи можливості та бюджет противника.
Це "дуже важливо в сучасній війні. Якщо машина вартістю 100 000 доларів буде знищена ракетою вартістю 1 мільйон доларів, це хороший обмін", - сказав Дженсен.
США не можуть конкурувати з дешевою робочою силою
Безпілотник Lucas коштує значно дорожче за інші моделі - 35 000 доларів. І хоча Пентагон оголосив тендери на дрібніші пристрої вартістю близько 2000 доларів, США не можуть конкурувати зі своїми основними супротивниками, з їхньою дешевшою робочою силою і м'якшим регулюванням.
"Не думаю, що вони до кінця зрозуміли, в яких умовах ведеться гра. Я думаю, що вони все ще намагаються йти нарівні з Китаєм, не розуміючи, що виробничі потужності та витрати на робочу силу в Китаї становлять приблизно одну десяту від аналогічних показників у США". Він додав, що США також не можуть конкурувати з Росією або Іраном", - сказав експерт з безпілотників Сумантра Майтра.
"Шахеди" у війні в Україні - останні новини
На початку грудня стало відомо, що вперше на "Шахедах" виявлено ракету Р-60. Окупанти намагаються таким чином знищувати українські гелікоптери та літаки тактичної авіації, які полюють за "Шахедами".
Водночас експерт з питань авіації Костянтин Криволап розповів, що Росія застосовує модернізовані "Шахеди". Йдеться про безпілотники, які обладнані можливістю зв'язку з оператором.