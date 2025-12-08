Росіяни готуються до наступальних операцій у наступні тижні та місяці.

Росіяни намагаються зруйнувати українські лінії комунікації на півночі Харківської області, що порушить українську логістику і в кінцевому підсумку призведе до досягнення бойових успіхів ворогом. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи удар росіян по Печенізькій дамбі в Харківській області.

Як вказують аналітики, геолокаційні кадри від 7 грудня показують пошкодження дамби після російського удару. Ці удари, ймовірно, спрямовані на ослаблення українських наземних ліній комунікацій, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ.

Водночас українські сили були готові до цього сценарію, тому ефективність цих російських ударів по українській логістиці може бути обмежена, зазначають в ISW.

Як зазначають аналітики, російські кампанії повітряного перехоплення включають удари по цілях у ближньому та оперативному тилу, таких як автомобільні дороги, залізниці та мости, що забезпечують підтримку українських наземних ліній комунікацій:

"Російські кампанії спрямовані на сприяння російським наступальним операціям у наступні тижні та місяці, послаблюючи здатність України підтримувати оборону на передовій. Російські удари по оперативному тилу на напрямках Харків, Великий Бурлук і Куп'янськ можуть бути спрямовані на досягнення цього ефекту на цих ділянках фронту в рамках підготовки до інтенсифікації наступальних операцій".

Водночас підкреслюється, що російські війська не змогли повторити на інших ділянках фронту успіхи, досягнуті їхньою багатомісячною кампанією повітряного перехоплення на Покровському напрямку.

"Можливо, тому, що Росія може виділити необхідні сили і засоби для досягнення таких масштабних результатів в одному оперативному районі одночасно", - підкреслюють аналітики.

Удар по Печенізькій дамбі - що відомо

7 грудня російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

У ЗСУ наголошували, що давно усвідомлюють потенційні ризики та готові до того, що Печенізька дамба через удари росіян може зазнати критичних ушкоджень, тож завчасно були розроблені відповідні плани реагування.

Як зазначає військовий експерт Євген Дикий, російська атака по Печенізькій дамбі могла мати на меті вплинути на цивільне населення навколишніх територій, зокрема Харкова, а не на військовий контингент.

